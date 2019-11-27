حظر (31) منظمة وحجز أصولها وتجميد أرصدتها

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements أصدرت السلطات المختصة قراراً بإلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات (31) منظمة. وبحسب القرار فإن أبرز المنظمات التي شملها القرار هي منظمة بنك الطعام، الإيثار الخيرية، الإحسان لرعاية وكفالة الأيتام، دار الأرقم، السلامة الخيرية. ودعا القرار جهات الاختصاص إلى وضع القرار موضع التنفيذ، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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