إلغاء قرار ايلولة المستشفيات إلى ولاية الخرطوم

التاريخ: 27-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أصدر وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم، قراراً بإلغاء القرارات القاضية بأيلولة المستشفيات إلى ولاية الخرطوم. وكان مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، قد منح ولاية الخرطوم أحقية أيلولة مستشفيات الولاية إليها، بموجب قرار في العام 2011، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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