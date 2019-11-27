تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * إجازة مشروع قانون يمنع رموز الإنقاذ من ممارسة السياسة لـ(10) سنوات * تدني الجنيه يدفع شركات طيران لبيع التذاكر بالدولار * إلغاء جواز قوش الدبلوماسي.. حظر (31) منظمة الصيحة: * إلغاء الجواز الدبلوماسي لـ(قوش) * مجلس الوزراء يلغي (النظام العام) ويُجيز (تفكيك الإنقاذ) * “الثورية”: خياراتنا مفتوحة حال عدم الالتزام باتفاق جوبا المجهر: * إلغاء جوازات “صلاح قوش” الدبلوماسية * مجلس الوزراء يلغي قانون النظام العام ويجيز تفكيك نظام الإنقاذ * “حميدتي” يؤكد دعم السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان آخر لحظة: * إلغاء (النظام العام) والمصادقة على قانون تفكيك (الوطني) Advertisements * ضوابط جديدة لـ(العمرة) والتقديم الأسبوع المقبل * الخارجية تحظر جواز “قوش” الدبلوماسي الجريدة: * أسر الشهداء: الطريق الذي تسير عليه الأمور يقود إلى عدالة منتهكة * هيئة محاميي دارفور: نتحدى التعايشي ونحتفظ بحق الرد * إجراءات لرفع الحصانة عن مدير الجمارك * الجبهة الثورية تشن هجوماً واسعاً على “الحرية والتغيير” الدار: * الشيخ عتيق ينصح الرجال بالزواج عبر “الدار” * جلسة أسرية تنهي قضية نورا حسين قاتلة عريسها في شهر العسل * نقل (20) من أعضاء النيابة العامة * القبض على مستدرجة نساء سودانيات خطفن وعذبن وقتلن بليبيا * بسبب الحميات.. جامعة كسلا تعلق الدراسة * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس وامتحان الأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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