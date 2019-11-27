تاج السر الحبر: من أتى بي إلى منصب النائب العام هم الثوار وليس حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعهد النائب العام تاج السر الحبر بتقديم قتلة فض اعتصام القيادة العامة إلى المحاكمة، وأضاف خلال مخاطبته حشدا من أسر شهداء فض اعتصام القيادة أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، ساحاكم القتلة ولو كان البرهان ولا كبير على القانون. وتعهد بحماية الشهود، وقال من أتى به إلى منصب النائب العام هم الثوار وليس حكومة حمدوك. وردد المحتشدون هتافات مؤيدة لحديث النائب العام وطالبوا بالقصاص من القتلة والإسراع في البت في البلاغات المدونة في النيابات. اخبار اليوم المادة السابقة القط السمين فضل محمد خير يتهم صلاح قوش بإختطافه

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