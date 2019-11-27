القط السمين فضل محمد خير يتهم صلاح قوش بإختطافه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رجل الأعمال فضل محمد خير عن تواصله مع محامين دوليين لرفع قضية ضد مدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح”قوش” بسبب اختطافه وحبسه”145″ يومًا دون وجه حق.

وتعهّد فضل في رسالة بعث بها إلى رئيس الحزب الاتحادي الموّحد محمد عصمت، بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” بفتح ملفاتٍ تكشف فساد”قوش”.

وقال” تفاجأت بزج اسمي وسط مجموعة أطلق عليها النظام السابق القطط السمان”.

Advertisements

وأكّد أنّه وضع قيد الإقامة الجبرية لمدة شهرين، تحت حراسة مشدّدة بقوةٍ قوامها”200″ عسكري يحملون”الدوشكا”.

وقال” مورست عليّ ضغوط لدفع فدية مقابل منحي حريتي بطريقة أمنية مصحوبة بخداعٍ كبير باعتبار أنّها تسوية”.

وأشار إلى أنّه مستعدّ للتقاضي لإثبات براءته.

باج نيوز