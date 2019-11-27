منظمات تهدد بالتصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد تحالف منظمات العمل الطوعي والانساني (تماسك) بالتصعيد والمزيد من الوقفات الاحتجاجية واللجوء للقضاء لمناهضة قرار ايقاف ومصادرة وتجميد أملاك 58 منظمة وطنية وانهم بصدد تقديم شكوي لمنظمات الامم المتحدة، واشاروا الي انهم سينظمون وقفة احتجاجية الاربعاء أمام مباني منظمة الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم وتسليم مذكرة للممثل المقيم، واعلن التحالف عن اتخاذ اجراءات قانونية لملاحقات جنائية ضد أي جهة قامت بإشانة سمعة لاي منظمة اوجمعية طوعية دون تقديم دليل يثبت مزاعمها. وطالب الناطق الرسمي بإسم التحالف الاستاذ طارق عبدالفتاح في مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات الدولية بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، بالغاء قانون العمل الطوعي للعام ٢٠٠٦م وأستبداله بقانون جديد يراعي فيه الحريات التي نادت بها الثورة ، كما طالب بتعويض اي منظمة متضررة من قرار الايقاف ،مشيرا الي ضرورة وقف القرار القادم بإيقاف منظمات وجمعيات أخري في الطريق وشدد علي مراجعة القرارات السابقة، واضاف اننا تعرضنا الي ضرر بليغ وتوقفت المساعدات الإنسانية للفقراء والأيتام والضعفاء والنازحين ،وان منظمة مبادرون تكفل أكثر من 150ألف نازح وان تمويل هذه المنظمة من وكالات الامم المتحدة والمنظمات العالمية الاخرى.

صحيفة الانتباهة