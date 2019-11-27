عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار

“السيادي و”الوزراء” يجتمعان غدًا للنظر في إلغاء قانون النظام العام

الخارجية تلغي الجواز الدبلوماسي الممنوح لـ”صلاح قوش”

اليوم..النطق بالحكم في قضية شركات الأدوية الوهمية

تنقلات واسعة بالنيابة العامّة

“إيقاد” تقعد قمّة طارئة وتوقعّات بإنهاء إقامة مشار الجبرية

صحيفة الجريدة

أسر الشهداء: الطريق الذي تسير عليه الأمور يقود إلى عدالة منتهكة

هيئة محاميي دارفور: نتحدى التعايشي ونحتفظ بحق الرد

إجراءات لرفع الحصانة عن مدير الجمارك

الحبهة الثورية تشن هجومًا واسعًا على الحرية والتغيير

صحيفة أخبار اليوم

مشروعات قوانين لإلغاء قانون النظام العام وتفكيك الإنقاذ ومفوضية إعادة بناء المنظومة العدلية.

تطورات جديدة في إختطاف وقتل السودانيات ببنغازي الليبية.

وقفتان احتجاجيتان الأولى للمطالبة بإطلاق سراح موسى هلال والثانية للإبقاء عليه.

إقرأ غداً .. السفير الاماراتي بالخرطوم في حوار المسكوت عنه مع (أخبار اليوم) .

الوطن

إلغاء قرارات “الأيلولة” لـ “حميدة” وعودة المستشفيات لـ “الإتحادية”

الخارجية تلغي جوازات “قوش” الدبلوماسية

“”صلاح شعيب” يكتب بالأخيرة من واشنطن

إلغاء قانون “النظام العام” وقانون لتفكيك “التمكين” ونظام الإنقاذ

صحيفة آخر لحظة

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إلغاء (النظام العام) والمصادقة على قانون تفكيك (الوطني)

ضوابط جديدة لـ(العُمرة) والتقديم الأسبوع المقبل

الخارجية تحظر جواز قوش الدبلوماسي

إعادة (27) دبلوماسياً وإدارياً للعمل

صحيفة اليوم التالي

مجلس الوزراء يجيز إلغاء قانون النظام العام

إلغاء أيلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم

“الخارجية” تطالب الأمم المتحدة بإلغاء الجوازات الدبلوماسية لـ “قوش”

قانون جديد لتفكيك نظام الإنقاذ البائد وإنهاء التمكين

صحيفة الانتباهة

“الانتباهة” تنشر تفاصيل قانون تفكيك”الإنقاذ”

رجل أعمال:”قوش” اختطفني

إلغاء قانون النظام العام

إلغاء أيلولة المستشفيات للخرطوم..وارتفاع في أسعار المحاصيل بالقضارف

علي الحاج يرفض استجواب النيابة..حظر جوازات مدير الأمن السابق

صحيفة السوداني

إجازة مشروع قانون يمنع رموز الإنقاذ من ممارسة السياسة لـ”10″ سنوات

تدني الجنيه يدفع شركات طيران لبيع التذاكر بالدولار

إلغاء جواز قوش الدبلوماسي..حظر”31″ منظمة

السعودية: استيراد أكثر من”60%” من المواشي من السودان

ضابط بالمخابرات يدلي بتفاصيل مثيرة في قضية”المعلّم

صحيفة الصيحة

إلغاء الجواز الدبلوماسي لـ”قوش”

مجلس الوزراء يلغي”النظام العام” ويجيز”تفكيك الإنقاذ”

“الثورية”: خياراتنا مفتوحة حال عدم الالتزام باتفاق جوبا