بائعات الشاي تحت مظلة التأمين الصحي

دشن الصندوق القومي للتأمين الصحي اليوم المرحلة الأولى من مشروع إدخال بائعات الشاي والأطعمة، حيث تم استكمال إدخال ألف بطاقة.

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جاء ذلك من خلال لقاء مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي مع الناشطة عوضية محمود كوكو رئيسة الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض؛ حيث تحدثت عن مشروع إدخال بائعات الشاي والأطعمة الذي أطلقته وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ .

من جانبه أكد د. بشير الماحي المدير العام لصندوق القومي للتأمين الصحي بحسب سونا – عن استعداد التأمين الصحي باستكمال المشروع في الخرطوم وباقي الولايات بنهاية العام الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)