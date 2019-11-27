اتفاق لتطوير سوق السجانة بالخرطوم

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توصل الاجتماع المشترك بين محلية الخرطوم ولجنة تطوير سوق السجانة إلى تفعيل الشراكة بين الجانبين بغرض تطوير السوق والذي يعتبر من أكبر الأسواق ذات العائد الاقتصادي على مستوى البلاد،

وأقر الاجتماع برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بحسب سونا – حزمة من الإجراءات المتعلقة بالمشروع تتضمن إعادة دراسة مشروع التطوير حسب المستجدات والأولويات والتي تشمل إنارة السوق من الداخل والخارج وفق أنظمة حديثة للإضاءة إضافة إلى فتح وتسوية الشوارع وإزالة المخالفات الهندسية ومعالجة الاختناقات المرورية وقت الذروة وتحسين مداخل ومخارج السوق وإنشاء موقف للسيارات الخاصة وآليات النقل العام، كما تطرق الاجتماع للمشروعات المستقبلية في إطار تحسين البيئة الداخلية للسوق والتي تشمل إعادة تخطيط وتشييد السوق التأريخي ورصف الطرق الرئيسة داخل الموقع ومعالجة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، من جانبه رحب معتمد الخرطوم بمبادرة لجنة تطوير سوق السجانة والتجار والتي تعزز من الشراكة بين الجهاز التنفيذي للدولة والمواطنين كأنموذج يحتذي به في خارطة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)