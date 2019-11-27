الشئون الدينية تنظم ورشة تدريبية للقساوسة ورجال الدين المسيحي

تنظم وزارة الشئون الدينية إدارة شئون الكنائس بالتعاون مع مجلس الكنائس السوداني الجلسة الافتتاحية لورشة تدريب القساوسة ورجال الدين المسيحي تحت رعاية وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد .

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وذلك في الفترة من 27 إلى 28 من نوفمبر الجاري بقاعة الإدارة العامة للحج والعمرة شرق ساحة الحرية يتحدث فيها عدد من القساوسة.

وتناقش بحسب سونا – مجموعة من أوراق العمل منها الكنيسة والسلام، إدارة الخلاف، الدور الوطني للكنيسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)