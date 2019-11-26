الصربي ميشو يقترب من تدريب الهلال..تعرّف علي التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت صحيفة الاهرام المصرية عن توصل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري الي قناعه بضرورة إقالة المدرب الصربي ميشو بعد خسارة الفريق امس أمام انبي المتذيل وفقدانه نقاط الصداره وقالت،المصادر ان القرار سوف يصدر اليوم في اجتماع طارئ لمجلس الزمالك وأكد مصادر عالية الثقة في الخرطوم ل (سودانا فوق) ان الهلال ورئيسه الكاردينال لديهم رغبة في إعادة ميشو بعد الخسارة أمام المريخ. المادة السابقة هذه أخطر الوظائف على قلوب النساء.!

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