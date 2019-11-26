الكشف عن اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء والجبهة الثورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الجبهة الثورية عن اجتماع مرتقب مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، في وقت أعلنت فيه مواصلة لجان التواصل اجتماعاتها بشأن استكمال عمليات السلام.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية، التوم هجو، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الاجتماع سيناقش مسار السلام وقضايا الولاة والمجلس التشريعي، مبدياً تحفظه على تعيين الولاة من جانب واحد وعدم إشراكهم في هذا الشأن.

وأوضح هجو أن إعلان جوبا أكد على ضرورة إرجاء تعيين الولاة، إلى حين الاتفاق على سلام شامل وعادل بين جميع المكونات، مشيراً إلى أن الخيارات مفتوحة أمامهم في حال عدم الالتزام باتفاق جوبا.