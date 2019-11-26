فيصل: استئناف بث إذاعتي (بي بي سي ومونتي كارلو) قربياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح عن استئناف بث إذاعتي (بي بي سي ومونتي كارلو) بالسودان خلال الأيام القادمة. وقال فيصل في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين) أن هذه الاذاعات ستعود للبث فور الفراغ من توقيع عقوداتهما الجديدة). يذكر أن النظام المخلوع قد قام بطرد الإذاعتين فى وقت سابق. الانتباهة

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