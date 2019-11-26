الأمم المتحدة: السودان يستضيف 3 ملايين لاجئ ونازح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مساعد المفوض السامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جورج وليم، إن السودان ظل طوال الفترة الماضية وحتى تاريخه يستضيف ما يفوق المليون لاجئ وأكثر من مليون و800 ألف من النازحين، مشيداً بدور السودان في استضافة هذه الأعداد بصورة مستديمة.

واطلع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، على نتائج زيارة مساعد المفوض السامي بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جورج وليم، إلى ولايات النيل الأبيض وشمال دارفور، ولقاءاته مع المسؤولين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المحلية المضيفة في تلك الولايات.

ودعا وليم إلى ضرورة الاستفادة من أجواء التحول الديمقراطي في البلاد، لتكثيف الجهود لتعزيز بيئة الحماية والمساعدات المقدمة للاجئين والنازحين، وأضاف “لابد من أن تمتد المساعدات للمجتمعات السودانية المستضيفة”.

وطالب وليم المجتمع الدولي بضرورة تقديم المساعدات اللازمة وكل أنواع الدعم لحكومة السودان حتى تضطلع بدورها في تقديم المزيد من الحماية والمساعدات للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في السودان.