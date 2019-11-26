الحرية و التغيير تدعو الحكومة لاستغلال الحماس الثوري في مبادرات النظافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان الحكومة الانتقالية لاستغلال الزخم والحماس الثوري وتطبيق مبادرات لتنظيف المدن وقرى البلاد على أن توفر الدولة المعايير والأدوات والعربات ومكبات النفايات.

وقالت قوى التغيير في البرنامج الاسعافي للفترة الانتقالية سلمته لمجلس الوزراء الانتقالي وتحصل (باج نيوز) على نسخه منه، إن مبادرات النظافة يجب أن تشمل الطرقات العامة والأزقة وإزالة الشجيرات العشوائية وردم أماكن تكوّن البرك، اضافة لحفر وتنظيف وتعديل مصارف الأمطار ومجاري السيول، ودعت قوى التغيير لإطلاق حملة تشجير قومية واعتماد يوم (سبت) من كل شهر لمشاركة جميع المواطنين في نظافة مدنهم وقراهم.

وطالبت الحرية والتغيير الحكومة بضرورة معالجة تصريف الشوارع للمصارف وترميم المصارف المحطمة وبناء المهم منها والإستمرار في التحضيرات لمواجهة موسم الخريف لا سيما مكافحة توالد الناموس والذباب، وضروة التطبيق الحازم لقوانين التعدي على الشوراع والأزقة وفي الأسواق بصرامة على أن يتم توفير خيارات للاستثناءات القليلة من وقت وأماكن بديلة وغيرها.

وفي السياق طالبت قوى التغيير الحكومة بإخضاع العاملين في مجال النظافة لأنظمة الدولة في المرتبات حسب المتغيرات لجهة أن معظم العمالة في قطاع النظافة مؤقتة ويعمل أغلبهم مع شركات أو مع المحليات كمتحصلين بمُرتبات ضعيفة وحوافز عند بلوغ الربط (المبلغ المنشود).

وقالت قوى التغيير في البرنامج الإسعافي، إن العاصمة الخرطوم كانت تحتاج في العام 2017 إلى (70) مليون جنيه شهرياً لتتمكن المحليات السبع من القضاء على مشكلة النفايات، وأشارت إلى أن ايرادات النفايات لم تتجاوز نسبة (25%)، وأعلنت أن ولاية الخرطوم تفرز يومياً (7) أطنان نفايات لم تتجاوز نسبة السحب (65%).

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