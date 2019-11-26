المعادن : سنراجع اتفاقيات الامتياز وعقود معالجة مخلفات التعدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

منح وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم لجنة التعدين بقطاع المعادن، وهي لجنة تختص بالنظر في طلبات المقدمة من المستثمرين في القطاع، والتي تضم في عضويتها وحدات الوزارة المختلفة إلى جانب ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة منحها الحق الكامل في اصدار القرارات التى من شأنها اصلاح قطاع التعدين.

وقال إبراهيم خلال لقائه اللجنة اليوم (الإثنين) والتى عقدت اول اجتماعاتها عقب قرار اعادة تشكيلها إن اللجنة هي صاحبة القرار الاول لجهة انها تضم اصحاب الخبرة والدراية في قطاع التعدين .

ووجه الوزير اللجنة بعقد اجتماعها الراتب مرتين في الاسبوع بدلاً عن مرة واحده وذلك للاسراع في الفصل في الطلبات وحسم القضايا المقدمة من قبل المستثمرين ، داعيا اللجنة الى ضرورة التحلي بالشفافية في كافة اجراءاتها.

من جهته كشف رئيس لجنة التعدين المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن عن توجيهات وزارية بتكوين لجنة لمراجعة اتفاقية الامتياز التي توقع بين الحكومة والشركات لجهة ان هناك عديد الملاحظات من قبل المستثمرين حول الاتفاقية

من جانبه لفت سكرتير لجنة التعدين طارق جلال إلى صدور قرار اخر بتطوين لجنة وزاراية لمراجعة عقود مخلفات التعدين للشركات العاملة في ولاية جنوب كردفان والذي سيتم تعميمه على كافة ولايات السودان.