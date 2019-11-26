السعودية تكشف عن أضخم نسبة لإستيراد المواشي من السودان

الخليج 365 :

كشفت المملكة العربية السعودية عن إستيرادها لأكثر من (60%) من المواشي من دولة السودان حسب الإحصائيات الأخيرة بالمملكة، في وقت أعلنت فيه إتجاهها لزيادة عدد الأطباء البيطريين السودانيين للمساعدة في دفع قدرات الكوادر السعودية وتطويرها. وأشار مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالسعودية إبراهيم أحمد قاسم في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحافية) إلي تعاونهم في تنفيذ برامج تقييم الخدمات البيطرية وتطبيق الإشتراطات الخاصة بتصدير المواشي مما يعمل علي تحسين عمليات الصادر مع السودان مستقبلاً، مشيراً إلي أن التبادل التجاري فيما يخص الثروة الحيوانية مع السودان أزلي، مبيناً أن إستئناف إستيراد المواشي السودانية مرتبط بإعلان الجانب السوداني عدم وجود أي إشكالات صحية للمواشي كإجراء إحترازي متعارف عليه. وكشف قاسم عن إستيعاب (100) طبيب بيطري سوداني خلال الفترة السابقة، مشيراً إلي رغبتهم في إستيعاب المزيد من الأطباء البيطريين مستقبلاً.