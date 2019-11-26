إنطلاق موسم الانتاج بمصنع سكر حلفا الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انطلقت مسيرة الإنتاج بمصنع سكر حلفا الجديدة أمس لانتاج75الف طن سكر من طحن 600الف طن قصب من المساحة المزروعة البالغة 21600فدان

.وكشف المدير العام للمصنع المهندس على محمد يوسف ابوسن( لسونا ) عن مدي رضاء العاملين بعد البشريات التي تم تحديدها بزيادة ألف جنيه للعاملين و توفير وجبة الإفطار ودعم البوفيهات وتهيئة البيئة .وقال إن تدشين الموسم جاء في ظل ظروف معقدة بعد أن تعرض المصنع لحريق كاد أن يقضي علي الاخضر واليابس ولكن سرعان ما استعادت الإدارة والعمال حماسهم واخضعوا المصنع لموسم صيانة شاملة طالت جميع الأقسام . واضاف إن حقول المصنع الزراعية تتميز بري انسيابي بأقل تكلفة عن بقية مصانع شركة السكر السودانية الاخري . وتابع ابو سن قائلا إنه و في إطار انطلاق الموسم تم تجهيز برامج تحاليل القصب و إعداد برنامج لحصاد المساحة الزراعية داخل برنامج الحصاد فضلا عن صيانة كل الآليات العاملة في نقل القصب لافتا الي جاهزية كل المعدات الخاصة بالحصاد ومدخلات الإنتاج . واكد ابوسن أن الترتيبات التي تمت تبشر بانتاجية عالية تتجاوز الربط المقرر . وأشاد بدعم ومتابعة إدارة شركة السكر السودانية وبتوفيرها كافة معينات ومدخلات الإنتاج فضلا عن الاهتمام بتنمية وقدرات العاملين وتحفيزهم لدفع الإنتاج والانتاجية واعرب عن تقديره لتعاون حكومة كسلا وكافة المجتمعات المحلية .