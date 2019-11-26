بالفيديو : دخول والد الناشط السياسي ذو النون الإنعاش بالسعودية يحوله إلى وحش و(بعاتي) متوعداً مهاجميه

توعد الناشط السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي عثمان ذو النون العناصر التي هاجمته الأيام الماضية بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية لعيادة والده المريض الذي استدعت حالته الصحية دخوله الانعاش.

وعبر ذو النون عن غضبه تجاه الهجوم الذي تعرض له على مواقع التواصل ليطلق تهديده من المملكة حيث قال:(في ناس إلا يطيروا) مضيفاً قوله لمن يقصدهم بالوعيد :(أنا جاي بنفس وجاي بمزاج وجاي بطاقة ما طبيعية وجاي في وحش فكيتو انتو الأيامات الفاتت دي فكيتو وحش ما بتقدروا عليه هنا انا ما بقدر اتكلم لمن اجي هناك).

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وداقع ذو النون عن موقفه الذي جلب إليه الهجوم موضحاً بأن الشكر الذي تقدم به لمن سمحوا له بزيارة والده المريض ومنحة تأشيرة الدخول قائلا.(لو كان دا بوك انت راقد في المستشفى ضربو ليك قالو ليك ابوك راقد في الانعاش بتتخيل انو في تفكير في راسك غير انك عايز توصلو) مكرراً وعيده وتهديده لمن هاجموه بانهم سيرون وحشاً في الفترة القادمة حيث قال:( الفترة الجاية حتشوفوا كابوس حتشوفو بعاتي اسمو ذو النون بسبب الشي السويتوه وبعدم الاخلاق بتاعتكم دي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)