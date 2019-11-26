الصحة الاتحادية تلغي قرار أيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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أنهى قرار صادر من وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم قراراً أصدره والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر في الثاني عشر من أبريل عام 2010 الخاص بأيلولة المستشفيات داخل الولاية لولاية الخرطوم، والغى أيضاً قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم (362) في العام 2011 الداعم لقرار أيلولة المستشفيات للخرطوم باعتباره أحد الآليات المطلوبة لتنفيذ استراتيجية وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة آنذاك.
وطالب القرار الوزاري بالرقم (25) بحسب اليوم التالي – الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ من لحظة التوقيع عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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