العدل والمساواة: السلام هدف استراتيجي لحركات “الكفاح”

قال ممثل مكتب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل، السلطان إبراهيم هاشم، إن التهميش الذي ظلت تقوم به الحكومة السابقة جعل كثيراً من أبناء السودان يشعرون بعدم الاحترام والغبن، وأشار إلى أن السلام هدف استراتيجي تسعى إليه كل حركات الكفاح المسلح.

وخاطب هاشم بساحة الحرية بالخرطوم موكب ملحمة السلام الكبرى، الذي نظمته الهيئة الوطنية لدعم السلام والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية بولاية الخرطوم.

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وأوضح أن الحشد يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى عرقلة الحوار وهذا أمر مرفوض وأكد السعي إلى مواصلة التفاوض مع مجلس السيادة حتى الوصول إلى الأهداف، وعدد آثار الحرب السالبة على المجتمع منها النزوح واللجوء والتشرد والفقر وغيرها.

وأضاف السلطان أن الهامش ثار على كثير من الحكومات دفاعاً عن الهامش وقضاياه، وظل نظام البشير البائد يلتف على السلام، وأشار إلى أن العدل والمساواة قادت الثورة منذ 20 عاماً.

وشدد بحسب الشروق – على أن السودان يجب أن يشارك في حكمه الجميع، وأن السودان يجب أن تكون المواطنة هي الأساس وأشاد بدور المجلس السيادي الذي فتح صدره لتحقيق السلام ونهدف اليوم إلى إرسال رسالة أن السودان للجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)