صغيرون تلتقي بطلاب جامعة دنقلا المعتصمين

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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التقت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون بطلاب كلية علوم الحاسوب بجامعة دنقلا المعتصمين داخل مباني وزارة التعليم العالي في يومهم الثاني، وقد استمعت الوزيرة لقضيتهم ومشاكلهم التي تقدم بها الطلاب وعددهم 161 طالباً حيث قدموا شرحاً وافياً لمشكلتهم التي تتعلق بنقص في الأساتذة المختصين والمعامل والمكتبات الإلكترونية وبيئة الدراسة ومشاكل السكن والاستقرار.
من جانبها طرحت الوزيرة بحسب سونا – عدداً من الحلول الإسعافية أهمها تكوين لجنة مختصة لدراسة أوضاع هؤلاء الطلاب خاصة وأنهم جميعاً من مناطق مختلفة يسكنون في الداخليات.
هذا وقد وعدت الوزيرة بجدولة وترتيب بعض المشاكل المتراكمة التي تقارب الأربع سنوات، موجهة في حديثها أن جوهر الصعوبات والمشاكل هي نتاج تركة مثقلة ورثتها الوزارة من النظام البائد يتمثل أغلبها في قبول هؤلاء الطلاب بكليات تفتقد أبسط مقومات العملية التعليمية من أجهزة ومعدات ومباني وقاعات وأساتذة تدريس؛ مما يعني أنها غير جاهزة وغير ملائمة لقبول هؤلاء الطلاب، مؤكدة أن الحلول تأتي تباعاً وتدريجياً، مشددة في حديثها أنها وجدت ظروفاً قاسية تعيشها مجموعة كبيرة من الطلاب بعدد من الجامعات في الولايات أهمها يأتي في سكنهم وطرق تحصيلهم الدراسي وافتقار كلياتهم لمقومات الدراسة، واعدة بحل هذه المشاكل بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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