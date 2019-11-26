بالفيديو : كنداكات سودانيات في تظاهرة بقلب الخرطوم يطالبن بحقوق المرأة

التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة تداول ناشطون مقطع فيديو لعشرات النساء والفتيات في الخرطوم وهن يشاركن في مظاهرة نسائية تطالب بحقوق المرأة وتأكيد دورها الطليعي إبان مرحلة الثورة . وبحسب ما نقلته الوكالة الروسية فإن مختلف النساء شاركن في المظاهرة وهن يهتفن ويضربن الطبول ورفعن اللافتات والشعارات للمطالبة بحقوقهن. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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