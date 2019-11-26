البرهان يمنح سفير عمان وسام النيلين

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سفير سلطنة عمان بالخرطوم د.سليمان بن سعود الجابري، وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديراً لجهوده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب سفير سلطنة عمان بالخرطوم في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، بحسب الشروق – عن شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من السودان حكومة وشعباً خلال فترة عمله، مما مكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.
وأثنى السفير الجابري على التطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين في المجالات كافة وحرص بلاده على تطوير التعاون مع السودان عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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