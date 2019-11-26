فيضانات واسعة تقتل 39 شخصا في عاصمة الكونغو الديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت السلطات إن فيضانات قتلت 39 شخصا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء.

وحسب “رويترز” هطلت الأمطار الغزيرة على المدينة خلال الليل، ما تسبب في انهيارات أرضية بالقرب من جامعة كينشاسا.

وتعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية أصلا من تفشي وباء الإيبولا.

وتفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو في نهاية تموز/يوليو 2018. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد الحالات في الجمهورية 3228 وتوفي 2157 شخصًا. المادة السابقة حالة تسمم غربية تصيب 100 موظف بسبب وجبة بحقل نفطي في ليبيا المقالة القادمة ضابط أمن إماراتي يكشف سبب سعى ابن زايد لإفشال “خليجي 24”

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