حالة تسمم غربية تصيب 100 موظف بسبب وجبة بحقل نفطي في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المركز الصحي في حقل “جالو 59” النفطي في ليبيا إصابة أكثر من 100 موظف بحالات تسمم مختلفة بسبب وجبة غذائية.

تسببت وجبة غذائية من الدجاج المستورد والمنتهي الصلاحية بحدوث حالات تسمم مختلفة لدى الموظفين، بعضها خطير جدا.

وخصصت رحلة استثنائية لنقل الموظفين المصابين إلى طرابلس، فيما تم نقل نحو 20 مصابا إلى مصحة الحياة الإيوائية.

واستقبل المركز الصحي بجالو حوالي 11 حالة، فيما أشار مدير المركز أن أغلب الحالات سببها تناول الموظفين لوجبات الدجاج المستورد.

واتخذت كافة التدابير اللازمة من أجل إسعافهم من قبل الطواقم الطبية فور وصول المصابين، بحسب موقع “أخبار ليبيا”.

وبدأ استثمار حقل جالو في عام 1956 حيث تم حفر أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية، وخلال السنوات اكتشفت كميات نفطية شمال حقل جالو في الجزء الجنوبي من حوض سرت تكوين رملة النوبة.

وحفـرت الشركة 1100 بئـر منها 80% آبار منتجة للنفط والغاز، ولها خمسة حقول نفطية وهي حقل الواحة وهو أكبر الحقول، وحقل السماح وحقل جالو وحقل الظهرة وحقل الفارغ، إضافة إلى عدد آخر من الحقول الفرعية، وينقل من خلال خطوط الأنابيب ليصدر إلى الخارج من خلال ميناء السدرة النفطي الذي تمتلكه الشركة أيضا.