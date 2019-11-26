التعدين: سنراجع اتفاقيات الامتياز وعقود التعدين

منح وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم لجنة التعدين بقطاع المعادن، وهي لجنة تختص بالنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين في القطاع، والتي تضم في عضويتها وحدات الوزارة المختلفة إلى جانب ممثلين لعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، منحها الحق الكامل في إصدار القرارات التي من شأنها إصلاح قطاع التعدين.

وتابع الوزير خلال لقائه باللجنة والتي عقدت أول اجتماعاتها عقب قرار إعادة تشكيلها، تابع: “أن اللجنة هي صاحبة القرار الأول لجهة أنها تضم أصحاب الخبرة والدراية في قطاع التعدين”.

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ووجه الوزير بحسب سونا – اللجنة بعقد اجتماعها الراتب مرتين في الأسبوع بدلا عن مرة واحدة وذلك للإسراع في الفصل في الطلبات وحسم القضايا المقدمة من قبل المستثمرين، داعيا اللجنة إلى ضرورة التحلي بالشفافية في كافة إجراءاتها.

من جهته كشف رئيس لجنة التعدين المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبد الرحمن عن توجيهات وزارية بتكوين لجنة لمراجعة اتفاقية الامتياز التي وقعت بين الحكومة والشركات لجهة أن هناك عددا من الملاحظات من قبل المستثمرين حول الاتفاقية.

من جانبه لفت سكرتير لجنة التعدين طارق جلال إلى صدور قرار آخر بتكوين لجنة وزارية لمراجعة عقود مخلفات التعدين للشركات العاملة في ولاية جنوب كردفان والذي سيتم تعميمه على كافة ولايات السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)