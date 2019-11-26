الشرطة تضبط 17 شاحنة مهربة بالبضائع بوادي حلفا

تمكنت مكافحة التهريب فرع حلفا من ضبط (17) مركبة مختلفة محملة بالكريمات وتقاوي برسيم وبينها مركبات بدون مستندات بالولاية الشمالية.

وثمن الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك مجهودات قوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب بكافة ولايات البلاد وذلك لدى اطلاعه على تقرير الضبطية، وأضاف الطاهر أن قوات مكافحة التهريب بالولاية الشمالية ظلت حارسا لبوابة البلاد الشمالية وتحقق العديد من الضبطيات أخرها ضبطية السلاح.

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وأوضح اللواء صلاح الدين الحمري مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب في تصريح بحسب اليوم التالي نقلا عن (المكتب الصحفي للشرطة) أن الضبطية تمت في صحراء الولاية الشمالية شرق مدينة وادي حلفا ل(17) شاحنة منها عربتا صادر تحملان سمسما وشاحنات تحمل واردا إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة عبارة عن تقاوي برسيم وكريمات ومركبات بدون مستندات جمركية.

وقال العقيد أحمد الطيب الفضل مدير إدارة مكافحة التهريب الولاية الشمالية إنه تم ضبط شاحنتين تحملان (40) طن سمسم كانت في طريقها إلى خارج البلاد بالإضافة إلى (3) عربات تحمل (خام ريحة) وأدوية وعربتان تحملان ورق برنسيس داخل براميل فارغة بغرض التمويه و(17) متهما سوف يتم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم توطئة لتقديمهم للعدالة. وأشار الفضل إلى ضبط عربة تحمل فرش حصير وتقاوي برسيم مخبأة داخل براميل فارغة بالإضافة إلى مركبات بدون مستندات.

وأضاف العقيد خالد عثمان مدير فرع مكافحة التهريب وادي حلفا أنه تم ضبط (5) عربات لوري ماركة بدفورد وثلاثة مواتر وأربعة بكاسي تحمل (صباعات أوكسيد) جاري الحصر والتحري وإصدار إعلانات حجز للبضائع ووسائل النقل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)