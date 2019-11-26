كسلا تطرح (10) مشاريع إستراتيجية للإستثمار

كشفت ولاية كسلا عن طرح (10) مشاريع إستراتيجية بغرض الإستثمار تشمل مجالات صناعة الأسمنت والرخام، فى وقت أعلنت فيه عزمها طرح (25) ألف فدان مروى بمشروع القاش الزراعي للإستثمار.

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وأوضح عبد المنعم إدريس يعقوب مفوض عام الإستثمار والصناعة بالولاية بحسب (smc) أن عدّة جهات أبدت الرغبة للإستثمار فى الفرص المتاحة بكسلا، مشيراً إلي أن الولاية تشهد إهتماماً متعاظماً وتوسع فى المشروعات الإستثمارية من بينها مشروع الرخام بمحلية تلكوك عبر إحدى الشركات الصينية والذي سيدخل دائرة الإنتاج قريباً.

وأضاف يعقوب أن زيارة السفير الأندونيسى بالخرطوم لكسلا وعقده إجتماعات مع حكومة الولاية بغرض الدخول فى الإستثمار الزراعي والوقوف على تجربة الولاية فى مجالات المراعي النموذجية والإنتاج البستاني وزراعة الفول السوداني.

وأبان يعقوب أن الوفد الزائر سيقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة كسلا لتنشيط أفاق الإستثمار والتعاون في المجال الزراعي، كاشفاً عن رغبة رجال أعمال أندونيسيين وإستعدادهم للدخول فى المجال الزراعي بإستخدام التقانات الحديثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)