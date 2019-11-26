الشرطة تطمئن على الموقف الجنائي والأمني وخطط تأمين الحصاد بالبلاد

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أطمأنت هيئة قيادة الشرطة على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد، بسبب التدابير المنعية التي أدت إلى انحسار الجرائم الكبيرة، وذلك في اجتماعها الدوري برئاسة الفريق شرطة (حقوقي) د. عثمان محمد يونس مدير عام قوات الشرطة بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة اليوم التالي نقلا عن (المكتب الصحفى للشرطة) أن الاجتماع اطمأن على الموقف الجنائي والأمني بالبلاد والذي شهد استقرار كبيرا بفضل الخطط والتدابير المنعية، وادت إلى انحسار الجرائم الكبيرة، كما أشاد الاجتماع بالجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارة العامة للمرور بالانتشار الواسع فى كافة طرق المرور السريع وطرق ولاية الخرطوم مما أدى إلى فك الاختناقات المرورية وانسياب حركة السير بالطرق الداخلية، ووقف الاجتماع كذلك على تأمين الموسم الزراعي وموسم الحصاد بالبلاد عبر التنسيق بين لجان الأمن والشرطة بالولايات لإنجاح الموسم الزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)