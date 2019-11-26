الثروة الحيوانية تؤكد أهمية تحسين صحة الحيوان والسيطرة على الأمراض

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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أكد الدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية أهمية تحسين صحة الحيوان والسيطرة على الأمراض التي تؤثر على الصادرات.
وثمن أبشر لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للجنة التوجيهية للبرنامج القومي لمكافحة الأمراض العابرة للحدود المنعقدة اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم بالخرطوم، الجهود المقدرة لإنجازات المنظمة في دعمها غير المحدود في تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة بترقية الخدمات البيطرية بالسودان، مشيرا لجهودها بالتنسيق المحكم بين الدول الأعضاء لتنفيذ البرنامج الذي حقق نجاحا مقدرا في المرحلتين الأولى والثانية.
وأعلن بحسب سونا – اهتمام وزارته ودعمها غير المحدود للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بجانب رفع القدرات للمنتجين والخبراء للارتقاء بخدمات هذا القطاع للإسهام في الحد من انتشار الأمراض دعما لسلامة القطيع القومي، لافتا لامتلاك السودان ثروة حيوانية هائلة بمواصفات عالمية تؤهله للدخول في المنافسة على الأسواق العالمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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