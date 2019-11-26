منظمات وطنية تقدّم المُعينات للعائدين بشمال دارفور

التاريخ: 26-نوفمبر-2019
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كشفت ولاية شمال دارفور عن دخول عدد من المنظمات الوطنية للعمل وتقديم الخدمات بمناطق العودة الطوعية بالولاية، في وقت أكدت فيه إهتمامها بقضايا النازحين واللاجئين.
وقال اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المُكلّف في تصريح بحسب (smc) أن هناك أعداداً كبيرة من النازحين عادوا لمناطقهم وهو ما يتطلب توفير الخدمات الأساسية لهم من “مسكن، وصحة وتعليم”، مشيراً إلي أن المنظمات تقوم بالترتيبات اللازمة لإستقبال العائدين من دولة تشاد، وذلك بناءاً علي طلب الحكومة بتوفير المعينات لهم من قِبل المنظمات بغرض تحقيق الإستقرار.
وأوضح الطيب أن اللاجئين بالولاية يتمتعون بكافة الخدمات، مطالباً المنظمات بتوفير الخدمات لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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