بالفيديو : نجم الضحك في السوشال ميديا “برهومي” يطرد بالقوة من صالة حفل بالإمارات بطريقة مذلة 

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم السوشال ميديا ” برهومي ” وهو في حفل بدولة الامارات العربية يتبع للجالية السودانية وقد تسبب النجم في مشاكل داخل الحفل مما إضطر لتدخل قوات الأمن واخراجه بالقوة خارج الصالة بطريقة مذلة .

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وقد تباينت وجهات نظر متابعي المقطع في الوسائط الاجتماعية ، حيث استنكر البعض هذا السلوك من “برهومي” وعلق البعض على طريقة شعره وقال ساخراً “ابو قمبور بلا فوض” بينما طالب آخرون بعدم الشماته فيه وقالوا بأنه شص يصنع الضحك للناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)