مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون لـ”تفكيك” نظام الإنقاذ

أجاز مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة د.عبدالله حمدوك، مشروعات قوانين جديدة قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري، أبرزها مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة ٢٠١٩، ومشروع آخر لقانون يهدف لتفكيك نظام الإنقاذ.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن من بين القوانين المجازة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة٢٠١٩ ، والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

وأشار صالح بحسب الشروق – إلى أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين.

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ونوه إلى أن المجلس تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة، وأبدى بعض الملاحظات.

وأكد صالح أن وزير العدل شرع فوراً في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين.

وتوقع وزير الثقافة والإعلام أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)