التاريخ: 26-نوفمبر-2019
171 مشاهدة
أجاز مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة د.عبدالله حمدوك، مشروعات قوانين جديدة قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري، أبرزها مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة ٢٠١٩، ومشروع آخر لقانون يهدف لتفكيك نظام الإنقاذ.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية، أن من بين القوانين المجازة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة٢٠١٩ ، والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.
وأشار صالح بحسب الشروق – إلى أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين.
ونوه إلى أن المجلس تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة، وأبدى بعض الملاحظات.
وأكد صالح أن وزير العدل شرع فوراً في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء توطئة لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين.
وتوقع وزير الثقافة والإعلام أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون لـ”تفكيك” نظام الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.