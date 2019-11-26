ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية تطالب بتسليم مرتكبي جرائم دارفور لـ”الجنائية”

طالب نشطاء بتسليم مرتكبي الجرائم في ولايات دارفور الخمس للمحكمة الجنائية الدولية. ونفذت مجموعة نشطاء وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء، أمام وزارة العدل في الخرطوم. ودعا المشاركون في الوقفة لضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

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وشدد ممثل لجنة المقاومة بجنوب الخرطوم محمد أحمد عبدالصمد، على ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وطالب بحسب الشروق – بتقديم رموز النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر للمحكمة فوراً، ورهن ذلك بإكمال عملية السلام في جميع أنحاء الوطن وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة، قضايا النازحين واللاجئين، بجانب توفير الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان إسماعيل آدم، على نزاهة القضاء السوداني بعد الإصلاحات التي حدثت مؤخراً، مشيراً إلى تسليم وزير العدل نصر الدين عبدالباري مذكرة تحتوي على مطالبهم.

وطالبت الحقوقية نجاة أحمد بعدم إطلاق سراح موسى هلال، لأن ذلك يؤدي إلى تأجيج الحرب والنزاعات الأهلية في إقليم دارفور، التي حصدت الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ وأوقفت التنمية.