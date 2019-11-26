التنمية الاجتماعية بالخرطوم تطلق حملة التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة بمدارس الثانوي

دشنت وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صباح اليوم 2019/11/26 وفي إطار حملة (16) يوم لمكافحة العنف ضد المرأة حملة التوعية لمكافحة العنف ضد المرأة بمدرسة الخرطوم القديمة الثانوية بنات بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في المجال الأسري والتربوي

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وأشارت الأستاذة: أماني أبوسمرة مدير الإدارة العامة للأسرة والمرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن العنف ضد المرأة سلوك مشين وانتقاص من حقها يجب التخلي عنه ومناهضته بكل السبل القانونية والاجتماعية والسلوكية معتبرة أن العنف ضد المرأة سلوك دخيل على المجتمع السوداني ومنافٍ لعاداته وتقاليده المستمدة من الدين والعرف .

ونوهت ابوسمرة إلى أن المحاضرات مستمرة خلال شهر نوفمبر الجاري مستهدفة مدارس البنات الثانوية والمراكز الاجتماعية بالمحليات السبع.

من جانبها أشارت الأستاذة فوزية سيدأحمد مدير إدارة التنمية الاجتماعية بمحلية جبل أولياء والمحاضر الرئيس في الحملة إلى اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية بالمرأة لأنها رأس الرمح في تكوين الأسرة السليمة والمعافاة من العادات الضارة والمشينة التي تؤخر نمو المجتمع ورفعته علاوة إلى التكريم الرباني الذي حظيت به المرأة في كافة الأديان السماوية وعضدته السنة النبوية الشريفة داعية الطالبات بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من أجل مجتمع معافي متماسك تسود فيه روح الإلفة والمحبة والتسامح .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)