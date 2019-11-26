الرئاسة الفرنسية تعلن مقتل 13 جنديا في مالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها ضد مجموعات إرهابية يوم أمس الاثنين.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي: “يعلن رئيس الجمهورية بشديد الأسى مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي مساء أمس الاثنين، بعد حادث تحطم طائرتين مروحيتين خلال عملية قتال ضد الجهاديين”.

​وحيا الرئيس ماكرون ذكرى الجنود الذين “ماتوا من أجل فرنسا” خلال محاربتهم للإرهاب في الساحل، موجهاً تعازيه للأمة ولعائلاتهم.

وقال ماكرون إن الحادث أدى لمقتل 6 ضباط و6 ضباط صف وعريف.

وأكد ماكرون دعمه للجنود الفرنسيين وثقته الكاملة بهم، موجها التحية لأولئك الذين يتصدون للإرهاب في دول الساحل الأفريقي.