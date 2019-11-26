ألمانيا تؤكد استعدادها لتطوير علاقات طويلة الأمد مع روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، أن برلين مستعدة لتطوير علاقات طويلة الأمد مع موسكو، لكن ليس على حساب جيرانها في أوروبا الشرقية.

برلين – سبوتنيك. وقال ماس، خلال افتتاح منتدى السياسة الخارجية في برلين:

“يمكن لجيراننا في بولندا ودول البلطيق أن يطمئنوا إلى أننا لطالما أخذنا مطالبهم الأمنية على محمل الجد وسنواصل القيام بذلك. نحن على استعداد لبناء نهج طويل الأجل لعموم أوروبا تجاه روسيا، لكننا لن نفعل ذلك عل حساب جيراننا في أوروبا الشرقية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار جميع الخبرات الخاصة، ومصالحهم الاستراتيجية المحقة”.

وأضاف: ” لن تكون هناك مسارات منفصلة لألمانيا في هذا الشأن”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعوات في دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى رفع العقوبات عن روسيا، إثر توتر العلاقات مع دول الغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية، في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية لصياغة علاقات جديدة تربطها مع روسيا.