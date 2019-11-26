فلاديمير بوتين يكشف عن حلمه في “سن الشباب”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى “مشروع” الروسي، أنه كان يحلم في سن الشباب أن يصبح طيارا أو بحارا، كما تحدث كيف جرب نفسه في مهن مختلفة.

وقال بوتين للطلاب، إنه أجرى مناقشات صعبة للغاية مع والديه ومدربه بخصوص مهنته المستقبلية.

وأضاف الرئيس الروسي، في البداية، كانت لدي رغبات مختلفة تمامًا، مثل كل الشباب (أردت أن أكون) بحارا وطيارا، لقد درست كل هذا بعناية، وجربت نفسي في هذه المهن”.

ووفقا لبوتين فقد زار جامعات عديدة، حيث أشار: “كنت أدخل القاعات وأمشي في الممرات وأراقب ما يحدث من حولي، وهذا ما أعنيه بالتجربة والإحساس، فهذه ستكون مهنتك طوال حياتك، ومن الجدير السؤال هل ستستيقظ في الصباح وأنت راغب في القيام بعملك أم لا؟”.

ولاحظ الرئيس، بعد العثور على المهنة المناسبة، يجب أن يكون الشاب مستعدًا لحقيقة أنه سيتعين عليه العمل بجد لتحقيق النتائج.

كما قدم بوتين نصيحة للطلاب حول اختيار المهنة: “يجب أن تشعر بشيء ينقر في الداخل (تجاه المهنة) حتى تكون متأكدا أنك ستحقق أعلى النتائج”.

ويُعقد منتدى “مشروع” المعروف سابقًا باسم “قادة المستقبل المثقفين لروسيا”، بأمر من رئيس الدولة منذ عام 2013، ويجمع خبراء من الشركات والجامعات الروسية، وأفضل المعلمين والطلاب المتحمسين لحل القضايا الملحة في مجال التوجيه المهني وتقرير المصير.

سبوتنيك