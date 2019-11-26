إسرائيل تعلن تفاصيل زيارة وفد عربي رفيع وتكشف جنسياتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حسن كعبية، الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، تفاصيل زيارة وفد عربي يضم شخصية سعودية شهيرة، و3 أشخاص من العراق، أحدهم موسيقيّ، والآخران صحافيان، إضافة إلى كويتي ومصري.

وقال كعبية للإذاعة العبرية، إن الزائرين الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم “قضوا نصف يوم مع العاملين في وزارة الخارجية، والتقوا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لمدة ساعتين، حيث عُقد اللقاء بأجواء إيجابية”.

وأضاف أنهم “زاروا الكنيست، والتقوا أعضاءه من كل الكتل البرلمانية تقريبا، وزاروا أيضا متحف (ياد فاشيم) لإحياء ذكرى المحرقة، وأجروا جولة في البلدة القديمة في القدس، زاروا بها المواقع التاريخية والمقدّسة”.

وبحسب كعبية، فإن الوفد أيضا زار يافا، ومركز يهود بابل، الواقع في بلدة “أور يهودا” شرق تل أبيب.

وحول الأسباب التي تدفع مثل هؤلاء إلى زيارة إسرائيل، أشار كعبية إلى “دفء العلاقات بين حكومات تلك الدول وإسرائيل، إلى جانب الخط المناوئ لإسرائيل الذي تنتهجه وسائل الإعلام العربية، كل هذه الأمور تخلق فضولا لدى مثل هؤلاء، لمشاهدة إسرائيل عن كثب”.

وعن الضيف السعودي قال كعبية، إنه فيديوهاته تتمتع بملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

ونقل كعبية عن الضيف السعودي قوله، “قال لي أثناء سفرنا من عمّان إلى إسرائيل في الحافلة، أنه قبل نصف عام، كان يكره اليهود وإسرائيل كثيرا، ولكنه عندما دخل إلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّف علي، فإنه تغيّر 180 درجة”، وعلّق قائلا “هناك العديد من الأشخاص مثله”.

وذكر كعبية أن “الشعب والشارع العربي، ما زال غير مستعد لتقبّل إسرائيل، فأعضاء الوفد خائفون من الكشف عن أسمائهم، لأنهم معروفون في بلدانهم، ولكنهم كانوا يقولون لي، حبّذا لو كان بإمكاننا زيارة إسرائيل بالعلن”.

وقال إن الفرق بين أعضاء الوفد “المُتستّرين” وبين المدوّن محمد سعود، الذي زار إسرائيل علنا، ويكتب منشورات داعمة لإسرائيل على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أن محمد السعود ليس مشهورا في السعودية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت سابقا عن قيام وفد من الإعلاميين والمدونين العرب بزيارة إلى إسرائيل، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأوضحت تقارير إعلامية أن الوفد يتكون من 6 أشخاص من السعودية والعراق والأردن وهم طلاب وأكاديميون وكتاب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها إن الزيارة تهدف إلى إطلاع أعضاء الوفد الإعلامي، الذين لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع دولتيهما، على المواقف الإسرائيلية بخصوص مختلف القضايا السياسية والجيوسياسية، وأيضا منحهم نظرة مباشرة على المجتمع الإسرائيلي بكلّ تنوعه.