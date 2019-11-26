دقلو يعود من جوبا بعد زيارة استغرقت يومين

عاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام، والوفد المرافق له للخرطوم، يوم الثلاثاء، بعد زيارة إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان استغرقت يومين.

واطلع دقلو من خلال اجتماعات اللجان السياسية والأمنية المشتركة علي تنفيذ مخرجات قمة عنتبي وعلى المصفوفة الزمنية المرتبطة بجدول الميزانيات والخطوات المحددة لإنجاز مهمة التدريب وإعادة الانتشار.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشى عضو الوفد، في تصريحات صحفية، إن زيارة الوفد لجوبا كانت ناجحة وموفقة وقف خلالها علي ترتيبات تنفيذ اتفاق جنوب السودان المقرر له مئة يوم ينبغي على الأطراف خلالها تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية تمهيداً للاتفاق السياسي الذي بموجبه يتم تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأشار التعايشي بحسب الشروق – إلى أن الوفد اجتمع بكل من رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت واللجنة الأمنية والسياسية المشتركة، وخلص إلى اتفاق حول مصفوفة تنفيذ ما تبقى من الالتزامات من حيث تجميع الجيوش وفتح وتجهيز معسكرات التدريب لتكون نواة للجيش الوطني والشرطة والأمن على أسس متفق عليها توطئة لتشيكل الحكومة الانتقالية.

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وأوضح التعايشي أن كل الفرص مواتية لتنفيذ هذا الاتفاق سوى بعض الإشكالات اللوجستية والفنية.

وأكد التزام حكومة السودان بكل واجباتها باعتبارها ضامناً لهذا الاتفاق، وأنها ستدعم كل الأطراف للوصول إلى سلام واستقرار بدولة جنوب السودان والذي بالطبع هو استقرار للسودان ودول المنطقة.

وشدد على متابعتهم لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل يومي، لافتاً إلى أن اللجان الفنية التي ابتعثتها حكومة السودان ستستمر وتواصل عملها في جوبا إلى حين انتقال دولة جنوب السودان إلى المرحلة الجديدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)