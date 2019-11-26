شاهد بالفيديو.. المذيع محمد محمود للفنانة ريان الساتة: استايلك يشبه هيفاء وهبي

حاصر مقدم برنامج اعترافات الأستاذ محمد محمود الفنانة ريان تمتام التي استضافتها عبر برنامجه “اعترافات” المذاع على قناة الهلال الفضائية بعدد من الأسئلة الساخنة والتي أجابت عليها المطربة المثيرة للجدل بصدر رحب. وبحسب موقع النيلين فقد فاجأ “اسكونس” ضيفته بسؤال عن ما إذا كانت قد ذكرت في إحدى الحوارات أن استايلها شبيه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي؟ المطربة نفت التشبيه وذكرت أن لكل شخص استايل معين ولكن مقدم البرنامج أكد لها وجود شبه في الاستايل بينها وبين المطربة اللبنانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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