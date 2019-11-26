ولي أمر تلميذ أساس يطعن معلم داخل مدرسة ببحري

هاجم ولي أمر أحد الطلاب معلماً وسدد له طعنة بالسكين وضربه بالعصا داخل إحدى المدارس الحكومية بمرحلة الأساس ببحري.

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ووفقاً لمصادر، فإن الطالب اشتكى لوالده بأنه تعرض للضرب من قبل أحد الأساتذة، الأمر الذي دفع والد الطالب بالتوجه صوب المدرسة حاملاً العصا وعند وصوله تهجم على المعلم وانهال عليه ضرباً بالعصا وطعناً بالسكين مما تسبب في شغب داخل المدرسة، وثار بعض الطلاب محاولين الدفاع عن معلمهم.

وقال المصدر إنه تم تعطيل الدراسة وأسعف المعلم إلى إحدى المستشفيات بالخرطوم لتلقي العلاج اللازم وتم تدوين بلاغ بقسم الشرطة بالحادثة، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)