اتهام سائح بتهريب (19) بندقية كلاشنكوف من سنجة إلى القضارف

التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال وثيقة اتهام تتعلق بتهريب (19) بندقية كلاشنكوف من سنجة إلى ولاية القضارف. Advertisements وتوصلت المحكمة إلى وجود بينة تحت طائلة المادة (9) من قانون الأسلحة والذخائر تدين السائق فور توجيه التهمة، ورد المتهم بأنه مذنب. وكان المتهم بحسب صحيفة المجهر، أقر للمحكمة بإرتكابه للجريمة، واعترف بأنه اتفق مع شخص هارب لتهريب نحو (19) سلاح كلاشنكوف من منطقة سندة إلى منطقة القضارف مقابل مبلغ مالي، حددت المحكمة جلسة في نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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