القبض على شاب قتل نظامياً أثناء سيره برفقة شقيقته

التاريخ: 26-نوفمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements ألقت شرطة الحاج يوسف القبض على شاب قتل نظامياً في العقد الثاني أثناء سيره برفقة شقيقته ليلاً بمنطقة (9) السريحة بالحاج يوسف. وكشف مصدر، أن الضحية كان يسير في الشارع العام برفقة فتاة وشاهد المتهم شقيقته برفقة المجني عليه، الأمر الذي دفع المتهم بالتوجه صوبهما واندلع نقاش بينهما تحول إلى معركة استل على إثرها المتهم سكيناً وسدد طعنة للمجني علىه أفقدته حياته. نقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وقبض على المتهم ودون ضده بلاغ بقسم (5) بالحاج يوسف، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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