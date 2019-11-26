توقف (112) مخبزاً بولاية الخرطوم

كشفت مصادر عن توقف (112) مخبزاً عن العمل بولاية الخرطوم، إثر تكبدها خسائر فادحة، سبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وأكدت زيادة أسعار مدخلات انتاج صناعة الخبز، عقب الارتفاع المتصاعد لأسعار الدولار بالأسواق الموازية.

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واستنكرت المصادر ثبات سعر الخبز في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار المدخلات، وقالت “إن عبوة الزيت زنة الخمسين رطلاً وكرتونة الخميرة قفزتا إلى ألفي جنيه، بينما لا يزال سعر الخبز ثابتاً”.

وأشارت المصادر، إلى وجود دراسة لتكلفة الخبز تم رفعها إلى الجهات ذات الصلة، لكن الاتحاد لم يتلق عليها رداً بعد، وألمحت لوجود عدد كبير من المخابز تعتزم الدخول في إضراب لحين البت في تكلفة إنتاج الخبز، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات وأجور العمال، وكشفت عن جهود يقودها الاتحاد لإثناء قاعدته من أصحاب المخابز عن الدخول في إضراب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)