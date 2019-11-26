النائب العام يضيف قانونيين للجنة المفقودين

تعكف اللجنة المكلفة عن البحث عن المفقودين منذ فض الإعتصام بالقيادة العامة عن التحري مع ذوي المفقودين ، وذلك لإعداد تقارير متكاملة عن ظروف وملابسات فقدانهم .

وكان النائب العام مولانا السر الحبر قد أضاف بعض الشخصيات القانونية الى اللجنة المكلفة بإعداد التقرير اللازم عن الحالات وقام أعداد من أسر المفقودين بالتوجه الى مباني النيابة العامة وذلك لمعرفة مصير أبنائهم المفقودين .

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وتأتي هذه الإضافة لعدد من القانونيين الى اللجنة من أجل الإسراع برفع التقارير اللازمة لمعرفة مصيرهم وتحديد الجهات المسؤولة عن فقدانهم .

وبحسب صحيفة الدار تتمتع اللجنة بكافة الحقوق في الإستجواب والتحريات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )