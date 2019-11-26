قرعة سيكافا تضع السودان وجنوب السودان في مجموعة واحدة

أوقعت بطولة كأس التحدي في إقليم سيكافا التي أجريت في العاصمة التنزانية دار السلام، منتخب السودان الأول ومنتخب جنوب السودان في مجموعة واحدة، في وقت لم يُعلن بعد اتحاد سيكافا الجدول النهائي لمباريات البطولة.

وتستضيف أوغندا مباريات بطولة كأس التحدي، خلال الفترة من 7 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وكشف اتحاد سيكافا عن مشاركة 12 منتخباً بينها 11 من إقليم سيكافا، حيث انسحب منتخب رواندا لأسباب سياسية، ليشارك بدلاً منه منتخب الكونغو الديمقراطية.

Advertisements

وأعلن الكيني نيكولاس موسوني، السكرتير العام لسيكافا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بدار السلام بحسب صحيفة الصيحة، عن توزيع المنتخبات الـ 12 إلى 3 مجموعات، قبل أن يكشف عن القرعة التي جاءت على النحو التالي:

المجموعة (أ): أوغندا وبوروندي وإثيوبيا وإريتريا.

المجموعة (ب): كينيا وتنزانيا وزنجبار وجيبوتي.

المجموعة (ج): السودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية والصومال.

وبحسب لائحة البطولة، سيتأهل أفضل منتخبين من المجموعات الثلاث للدور ربع النهائي، على أن تتم تكملة الصاعدين لهذا الدور، باختيار أفضل أصحاب المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب الكيني كان قد حمل لقب آخر نسخة من بطولة كأس التحدي لمنتخبات سيكافا، وذلك في العام الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)