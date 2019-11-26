مذيعة شهيرة امام القضاء لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قيدت سيدة أعمال دعوى ضد مذيعة وذلك على إثر محاولتها الاعتداء على سيدة الأعمال التي قامت بتقييد دعوى جنائية.

ومن خلال التحريات اتضح أن المذيعة التي تعمل بإحدى القنوات الفضائية كانت ضد تركيب كاميرات مراقبة قامت سيدة الأعمال بتركيبها في الواجهة الأمامية للعمارة التي تقيم بها سيدة الاعمال والمذيعة.

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