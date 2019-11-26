الشارقة تستقبل (الباشكاتب) بالورود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
فرغ الموسيقار الكبير محمد الأمين من تجهيزات رحلته الفنية القادمة الى دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث يغني مساء الجمعة 13 ديسمبر المقبل للجالية السودانية بإمارة الشارقة على خشبة مسرح قاعة إفريقيا .
وسيقدم ( الباشكاتب ) عدداً من أغنياته الوطنية ، منها (نحنا فوق عرش المنى)، التي كتب كلماتها بالشارقة الدكتور عمر محمود خالد .
يذكر أن الجالية السودانية بالشارقة أعدت إستقبالاً بباقات الورود والهدايا للموسيقار الكبير بمطار الشارقة بحسب صحيفة آخر لحظة .
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